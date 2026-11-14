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PASAPALABRA
David pone contra las cuerdas a Moisés en Pasapalabra y amenaza con llevarse el bote de 1.276.000 euros
El concursante barcelonés ha protagonizado una gran remontada en AlaZ hasta alcanzar los 23 aciertos, obligando a Moisés a igualarle en un desenlace cargado de tensión.
La emoción ha vuelto a apoderarse de AlaZ en Pasapalabra con un duelo de máxima igualdad. David ha superado un inicio complicado y ha conseguido darle la vuelta a un marcador adverso de 16-5 hasta situarse por delante de Moisés con 20 aciertos.
El barcelonés ha elevado después el listón hasta las 23 respuestas correctas, poniendo toda la presión sobre su rival. Moisés ha logrado empatar, pero David todavía disponía de 16 segundos para intentar una última jugada. Finalmente, ambos han repetido el empate a 23 del programa anterior.