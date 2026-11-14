David arrasa en ¿Dónde Están? y deja a Moisés sin opciones tras una curiosa encuesta en Pasapalabra

Una peculiar encuesta de Roberto Leal ha marcado el inicio de ¿Dónde Están? en Pasapalabra. El presentador ha preguntado al público si prefería soltería o noviazgo y Moisés ha seguido la opción mayoritaria para elegir su panel.

Sin embargo, el riojano se ha encontrado con palabras que empezaban por "so" y no ha conseguido completar la prueba. David tampoco ha logrado resolver a la primera su panel de palabras con "no", pero ha acertado todas en su segundo intento. Así, el barcelonés se ha llevado los veinte segundos en juego.