David se luce en El Rosco y Javier flojea en su duelo más extraño

El enfrentamiento entre David y Javier fue muy distinto a los habituales en Pasapalabra. Javier, normalmente regular y fiable, sufrió una tarde errática desde la primera vuelta, con fallos poco comunes como confundir sidecar con scooter. Aunque logró cerrar con 19 aciertos y sumar uno más después, el madrileño se quedó atascado en 20 mientras acumulaba errores que le sacaron definitivamente del duelo.

David, en cambio, avanzó con calma y sin prisas. Aunque su primera vuelta fue más corta de lo habitual, supo guardar fuerzas y remató con un último turno impecable. Ese cierre le llevó hasta los 23 aciertos justo al límite del tiempo, sentenciando el Rosco y llevándose una merecida ovación.