David irrumpe en Toledo para buscar a Carmen y poner en jaque su nueva vida

La estabilidad que tanto esfuerzo le había costado construir a la dependienta se tambalea tras la aparición sorpresa de David. El joven ha viajado hasta Toledo con el firme propósito de recuperar el tiempo perdido, provocando un encuentro cargado de tensión emocional que no ha pasado desapercibido para nadie en las perfumerías de Sueños de libertad.

Esta llegada inesperada amenaza con destapar antiguos secretos y complicar las relaciones actuales de los protagonistas. Ante la insistencia de su exnovio, Carmen debe decidir si permite que los fantasmas de su historia previa interfieran en su presente o si marca una distancia definitiva para proteger su futuro profesional y personal.