David firma una exhibición en AlaZ y se queda a solo dos aciertos del bote en Pasapalabra

David ha protagonizado uno de sus momentos más sólidos en AlaZ tras comenzar con un arranque discreto de dos aciertos y transformar después su actuación con una secuencia de 15 respuestas consecutivas que han marcado la diferencia en el panel.

El concursante ha sabido gestionar las ayudas de forma estratégica, colocándose en una posición muy favorable frente a Javier, que ha intentado recortar distancia sin éxito ante el alto nivel mostrado. David ha terminado con 23 aciertos y opciones claras de acercarse al bote de Pasapalabra.

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