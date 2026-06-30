David firma 22 aciertos en el AlaZ más largo de Pasapalabra y obliga a Javier a jugárselo al final

El enfrentamiento entre David y Javier en AlaZ ha sido el más extenso hasta el momento dentro de la nueva prueba final de Pasapalabra. Ambos han optado por un ritmo conservador, priorizando la seguridad en cada respuesta para no cometer errores.

David ha sido el primero en empezar y ha alcanzado los 22 aciertos antes de plantarse. Javier ha quedado con un acierto menos y ha tenido que decidir el resultado en su último turno, con solo siete segundos para intentar cambiar el desenlace.

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