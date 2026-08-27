David se emociona en su programa 100 de Pasapalabra: “Gracias por permitirme cumplir ese sueño”

Cumplir 100 programas en Pasapalabra es un hito reservado a muy pocos concursantes, y David quiso celebrarlo compartiendo una reflexión cargada de gratitud antes de enfrentarse a un nuevo duelo contra Javier en AlaZ. El barcelonés confesó que participar en el concurso era uno de sus grandes sueños y agradeció la oportunidad de haber podido vivir esta experiencia.

Más allá de lo personal, David aprovechó la ocasión para reivindicar la labor del programa. El concursante destacó la capacidad de Pasapalabra para combinar entretenimiento y cultura, poniendo en valor tanto las pruebas como el trabajo de todo el equipo. Por ello, aseguró que el concurso realiza un “bien incuantificable” al acercar el conocimiento al gran público a través de la televisión.

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