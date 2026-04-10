Publicidad
PASAPALABRA
David DeMaría emociona en Pasapalabra con su despedida más flamenca
El cantante sorprende en Pasapalabra con una actuación a capela llena de fuerza y emoción que deja sin palabras a Roberto Leal y al público.
David DeMaría ha puesto el broche de oro a su paso por Pasapalabra con una actuación improvisada que ha dejado huella. Invitado junto a Silvia Marty, el artista ha sorprendido al aceptar el reto de despedirse cantando sin acompañamiento musical.
Aunque ha confesado que le habría gustado tener su guitarra, su voz ha sido suficiente para conquistar el plató. Su interpretación, acompañada solo por palmas, ha desatado la admiración de Roberto Leal antes de dar paso a El Rosco.