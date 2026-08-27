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Pasapalabra
David celebra sus 100 programas en Pasapalabra con un empate de mérito ante Javier en AlaZ
El concursante barcelonés puso el broche perfecto a una tarde histórica al igualar los 23 aciertos de Javier en un duelo de máxima exigencia que le obligó a remontar hasta el final.
David ha celebrado por todo lo alto su programa número 100 en Pasapalabra. El concursante barcelonés firmó un espectacular empate a 23 aciertos en AlaZ frente a Javier, culminando una tarde muy especial.
Aunque el madrileño le obligó a remar a contracorriente con una brillante actuación, David respondió con serenidad y sangre fría para igualar el marcador. Un desenlace de máximo nivel para una jornada histórica en su trayectoria en el concurso.
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