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David celebra su programa 100 en Pasapalabra con un espectacular empate a 23 aciertos con Javier en AlaZ

David celebra su programa 100 en Pasapalabra con un espectacular empate a 23 aciertos con Javier en AlaZ

Pasapalabra

David celebra sus 100 programas en Pasapalabra con un empate de mérito ante Javier en AlaZ

El concursante barcelonés puso el broche perfecto a una tarde histórica al igualar los 23 aciertos de Javier en un duelo de máxima exigencia que le obligó a remontar hasta el final.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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David ha celebrado por todo lo alto su programa número 100 en Pasapalabra. El concursante barcelonés firmó un espectacular empate a 23 aciertos en AlaZ frente a Javier, culminando una tarde muy especial.

Aunque el madrileño le obligó a remar a contracorriente con una brillante actuación, David respondió con serenidad y sangre fría para igualar el marcador. Un desenlace de máximo nivel para una jornada histórica en su trayectoria en el concurso.

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