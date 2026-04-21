David cambia el guion en El Rosco, alcanza los 23 aciertos y deja a Javier bajo máxima presión

David ha dado un auténtico volantazo en Pasapalabra al liderar El Rosco y colocarse en 23 aciertos. Tras varios programas marcados por el dominio de Javier, esta vez ha sido él quien ha marcado el ritmo.

La prueba ha sido tan vibrante como igualada desde el principio, con David iniciando el Rosco con ligera ventaja de tiempo. Su progresión ha sido clara y constante, con turnos de seis, siete y ocho aciertos que le han llevado a completar la primera vuelta con 22 letras y sumar una más a continuación. Javier, sólido pero algo más retrasado, se ha visto obligado a reaccionar en un desenlace exigente frente a un rival lanzado.