David se atasca con Airbag y Torrente pero salva la prueba del ¿Dónde Están? en Pasapalabra

Los equipos se enfrentan a un panel centrado en la comedia y el terror en Pasapalabra. David apuesta por la primera opción tras consultarlo con Diego Plaza y Verónica Romero, pero encuentra varias dificultades al intentar completar títulos de películas.

El concursante se atasca con Airbag y vuelve a dudar con Torrente, poniendo en peligro la prueba. Finalmente, consigue completar el panel en el último momento y provoca la reacción de Roberto Leal, que destaca que lo ha logrado "casi al límite".

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