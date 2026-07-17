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PASAPALABRA
David se atasca con Airbag y Torrente pero salva la prueba del ¿Dónde Están? en Pasapalabra
La prueba ¿Dónde Están? mantiene la incertidumbre hasta el último instante con un reto sobre géneros cinematográficos que obliga a los concursantes a apurar cada respuesta.
Los equipos se enfrentan a un panel centrado en la comedia y el terror en Pasapalabra. David apuesta por la primera opción tras consultarlo con Diego Plaza y Verónica Romero, pero encuentra varias dificultades al intentar completar títulos de películas.
El concursante se atasca con Airbag y vuelve a dudar con Torrente, poniendo en peligro la prueba. Finalmente, consigue completar el panel en el último momento y provoca la reacción de Roberto Leal, que destaca que lo ha logrado "casi al límite".
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