David asombra a María Esteve con su calma en el ¿Dónde Están? de Pasapalabra

El ¿Dónde Están? puso a prueba al equipo azul con un panel dedicado a palabras relacionadas con la lentitud. Aunque David no logró resolverlo en su primer intento, mantuvo la calma en todo momento y afrontó la segunda ronda sin perder la concentración.

Fiel a la estrategia que ha convertido en una de sus señas de identidad en Pasapalabra, el concursante recurrió de nuevo a su particular ritual antes de completar el panel. Su sangre fría provocó la reacción inmediata de María Esteve, que confesó haber vivido el momento con mucha tensión.

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