David Amor deja escapar el ¿Dónde Están? por una sola palabra

La tensión se disparó en el ¿Dónde Están?, uno de los retos más complejos del concurso por su exigencia de memoria y sangre fría ante el cronómetro. El equipo naranja afrontaba la prueba con mayor presión tras el pleno de sus rivales.

David Amor firmó una actuación brillante y se quedó a una palabra de completar el panel. La oportunidad se escapó en el último instante y Roberto Leal resumió la sensación en plató: “Qué poquito ha faltado”.