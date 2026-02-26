David Amor arrasa en La Pista con Gasolina y celebra su pleno con un twerk inolvidable

La rivalidad entre David Amor y Marisa Jara en La Pista volvió a dejar un momento estelar. Aunque ella llegaba con ganas de revancha en su último programa, las primeras notas de Gasolina bastaron para que el actor pulsara antes que nadie y sumara cinco segundos para su equipo.

Tras confirmar Roberto Leal que la respuesta era correcta, Amor celebró su pleno por todo lo alto con un twerk desatado. Entre risas, remató la escena con una frase que encendió el plató: ¿Hay algún médico en la sala?