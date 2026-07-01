David agradece el apoyo más inesperado en La Pista tras un momento de máxima tensión en Pasapalabra

Javier y David viven un momento incómodo en La Pista cuando varios invitados reconocen la canción desde el primer fragmento y muestran su sorpresa al ver que ninguno de los dos la acierta de inmediato. La situación eleva la tensión del duelo en Pasapalabra.

Miguel Diosdado rompe esa dinámica al admitir que él tampoco había caído en la respuesta. David le agradece el gesto, mientras Roberto Leal pide a los invitados que no aumenten la presión. Finalmente, el barcelonés termina identificando el tema.

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