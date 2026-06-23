David acaricia el bote de Pasapalabra tras una exhibición estratégica en AlaZ

La segunda entrega de AlaZ dejó una actuación sobresaliente de David, que supo aprovechar su ventaja de tiempo para marcar el ritmo del duelo. Su inicio fue demoledor, encadenando once aciertos consecutivos y completando la primera ronda con 23 respuestas correctas, una cifra que le permitió acercarse al bote como nunca antes.

Con las dos palabras pendientes, el concursante optó por una estrategia conservadora y pidió letras antes de decidir plantarse. Mientras tanto, Javier intentó una remontada que parecía posible, pero un error en un momento decisivo y su apuesta por arriesgar sin solicitar pista terminaron por darle la victoria a su rival en Pasapalabra.

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