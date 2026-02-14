Daniela sorprende en un divertido momento familiar al vacilar a Joaquín durante una ruta en autocaravana

El vídeo muestra cómo Joaquín intenta acostumbrarse a llevar una autocaravana por la izquierda mientras su familia bromea sobre su ritmo de conducción. En un momento clave, Daniela le suelta: “pero papá, si vas a diez por hora”, provocando las risas de todos.

Esta escena forma parte de El Capitán en Japón, donde también se observa cómo Susana Saborido pregunta por los controles de velocidad en el país, recibiendo una explicación detallada. Entre risas y vaciles, la familia comparte un trayecto lleno de complicidad y aprendizaje.