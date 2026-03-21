Daniela se enfrenta a su peor pesadilla judicial tras la acusación formal que marca un antes y un después: "Ya tenemos fecha"

La maquinaria de la justicia ha avanzado de manera implacable contra la abogada, quien acaba de conocer que el proceso penal en su contra ya es una realidad administrativa. "Nos han acusado formalmente", ha sido la frase que ha caído como un jarro de agua fría, confirmando que los esfuerzos por detener el caso han resultado insuficientes. En este punto de Perdiendo el juicio, la estrategia de defensa se vuelve vital, ya que el calendario marca un día clave que podría cambiarlo todo para siempre en su carrera.

La tensión se ha disparado al saberse que el juicio de Daniela tiene fecha, lo que obliga a todo su entorno a posicionarse ante la inminente vista oral. Los cargos presentados suponen un desafío sin precedentes para la letrada, que deberá demostrar su inocencia bajo una presión mediática y profesional asfixiante. Con el auto de apertura de juicio en la mano, los implicados comienzan a preparar una batalla legal donde cada detalle y cada testimonio serán determinantes para evitar una condena que parece más cerca que nunca.