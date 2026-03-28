Daniel Illescas y María José Campanario, protagonistas de un gesto histórico tras la gran victoria final

La victoria ha llegado tras una trayectoria impecable, pero el momento más recordado ha sido la dedicatoria del vencedor hacia su compañera en la última gala. "Quiero compartirlo con María José Campanario, que se vaya por la puerta grande", ha declarado emocionado ante las cámaras, subrayando el esfuerzo de la concursante durante las últimas semanas. El plató se ha inundado de aplausos ante esta muestra de compañerismo que pone de manifiesto el fuerte vínculo creado entre los participantes.

La resolución de la sexta temporada de El Desafío ha confirmado que el talento y la calidad humana han ido de la mano en esta entrega. El ganador, visiblemente conmovido, ha recordado que el camino no ha sido fácil, pero que contar con el apoyo de sus compañeros ha sido fundamental para alcanzar el éxito en las pruebas más exigentes de la televisión.