Publicidad
EL DESAFÍO
Daniel Illescas destaca la valentía de María José Campanario en El Desafío: "Es admirable que se permita fallar"
El participante pone en valor la actitud de su compañera durante la prueba, subrayando la confianza y la capacidad de afrontar el error en uno de los retos más exigentes del programa.
Daniel Illescas ha mostrado su respaldo a María José Campanario durante su participación en El Desafío, destacando la confianza con la que afronta cada prueba.
El concursante ha dado las razones por la que ha elegidos a la mujer de Jesús Janeiro como socia en la Gran Final del programa.