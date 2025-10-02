Daniel Diges logra un pleno en Pasapalabra y arranca carcajadas con su broma sobre los rubios

Daniel Diges regresó a Pasapalabra con energía y humor. Tras unos primeros fallos cómicos, como su respuesta en Palabras Cruzadas sobre Pamela Anderson, el actor se mostró cada vez más seguro en las pruebas del concurso de Antena 3.

El gran momento llegó en el ¿Dónde Están?, donde tras la rapidez de Manu, Diges resolvió el panel de países lejanos a España. Con calma y precisión, consiguió un pleno y bromeó con el otro concursante: “Así somos los rubios”.