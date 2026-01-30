Dani García reabre el debate de la tortilla de patatas en El Hormiguero con una reflexión muy personal sobre la receta clásica

El prestigioso cocinero Dani García regresa al plató de El Hormiguero para compartir su trayectoria profesional y sus perspectivas sobre la cocina actual, destacando su enfoque personal y proyectos fuera de los fogones.

Durante la entrevista con Pablo Motos, García abordará anécdotas de su carrera internacional, su nuevo libro de recetas y los retos que enfrenta en la evolución de su estilo culinario, consolidándose como una figura influyente en la gastronomía española.