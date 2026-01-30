Publicidad
El Hormiguero
Dani García reabre el debate de la tortilla de patatas en El Hormiguero con una reflexión muy personal sobre la receta clásica
El chef malagueño Dani García visita El Hormiguero para hablar de su carrera, su nuevo libro de recetas y sus ideas sobre gastronomía contemporánea ante Pablo Motos, fusionando tradición e innovación en cada respuesta.
Durante la entrevista con Pablo Motos, García abordará anécdotas de su carrera internacional, su nuevo libro de recetas y los retos que enfrenta en la evolución de su estilo culinario, consolidándose como una figura influyente en la gastronomía española.