Cristina Castaño se sincera antes de Tu cara me suena: “Disfruto mucho cantando”
A pocos días de arrancar la nueva edición del talent show, la actriz confiesa su entusiasmo por participar, adelanta sus fortalezas y deja claro el reto que no quiere dejar escapar.
Cristina Castaño llega a Tu cara me suena como una gran seguidora del formato y con experiencia sobre los escenarios. Aunque no es cantante profesional, asegura que disfruta cantando y confía en su capacidad como actriz para reproducir cada actuación con fidelidad.
La concursante también ha confesado a quién le gustaría imitar y deja clara una meta personal en el programa: no marcharse sin haber hecho un número de humor, mostrando así una faceta poco conocida.