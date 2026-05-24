Cristina Castaño llena de magia Tu cara me suena al ritmo de 'Colores en el viento' de Pocahontas

El escenario de Tu cara me suena se ha transformado en un bosque animado gracias a la espectacular actuación de Cristina Castaño. En esta ocasión, la concursante se ha enfrentado al reto de interpretar uno de los temas más icónicos, emotivos y técnicamente complejos de la factoría Disney: 'Colores en el viento', la banda sonora de la película Pocahontas. Con una sensibilidad a flor de piel, la actriz ha logrado capturar la majestuosidad de la canción original, regalando una de las puestas en escena más visuales y poéticas de la noche.

La imitación ha destacado no solo por la caracterización física e interpretativa de la heroína de Disney, sino por el extraordinario control vocal exhibido por Cristina. Lograr la potencia necesaria en los agudos sin perder la dulzura del personaje es un equilibrio difícil de alcanzar, algo que el jurado ha querido alabar unánimemente durante las valoraciones. Con esta actuación cargada de nostalgia y misticismo, Cristina Castaño consolida su excelente racha en el programa, demostrando que es capaz de brillar con luz propia tanto en los números más enérgicos como en las baladas más conmovedoras.