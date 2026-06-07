Cristina Castaño conquista el escenario con una compañera inesperada: una actuación junto a su perra que roba todas las miradas

Cristina Castaño ha vivido uno de los momentos más especiales de la noche al meterse en la piel de Cher acompañada por Sally, su perra. La presencia del animal ha añadido un toque único a una actuación que se convirtió en una de las más comentadas de la gala.

Durante Tu cara me suena, la concursante ha combinado interpretación y complicidad con su inseparable compañera de cuatro patas. El número destaca por su originalidad y por mostrar una faceta muy personal de la actriz sobre el escenario.

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