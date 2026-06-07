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TU CARA ME SUENA
Cristina Castaño conquista el escenario con una compañera inesperada: una actuación junto a su perra que roba todas las miradas
La actriz protagoniza uno de los números más originales de la gala al compartir escenario con su perra Sally en una imitación que sorprende al público.
Cristina Castaño ha vivido uno de los momentos más especiales de la noche al meterse en la piel de Cher acompañada por Sally, su perra. La presencia del animal ha añadido un toque único a una actuación que se convirtió en una de las más comentadas de la gala.
Durante Tu cara me suena, la concursante ha combinado interpretación y complicidad con su inseparable compañera de cuatro patas. El número destaca por su originalidad y por mostrar una faceta muy personal de la actriz sobre el escenario.
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