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UNA NUEVA VIDA
La crisis de Ferit llega al límite y toma distancia incluso de Seyran
La crisis del joven alcanza su punto más delicado cuando la decepción con su familia acaba afectando también a su relación con Seyran en un momento de máxima tensión.
Tras enfrentarse a Halis y devolver el anillo de heredero, Ferit queda profundamente afectado por los acontecimientos vividos en la mansión. Convencido de que nadie ha estado de su lado, el joven se encierra en su dolor y rechaza cualquier intento de acercamiento.
Ni siquiera Seyran consigue romper esa barrera emocional. Cuando intenta apoyarle, Ferit le pide que le deje solo, reflejando el sentimiento de traición que arrastra después de los últimos conflictos con su familia y las decisiones tomadas a sus espaldas.
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