La crema de lechuga de Karlos Arguiñano que ayuda a refrescarse en los días de más calor

Pensada para cuatro personas, la elaboración incorpora lechuga, cebolla, patata, caldo de ave y nata líquida. El cocinero explica que la patata aporta cuerpo y textura a una crema en la que la lechuga, compuesta principalmente por agua, es la protagonista.

Para terminar el plato, Arguiñano prepara en su Cocina abierta, una guarnición de picatostes con pan integral, sésamo negro y cebollino. La crema se sirve con un hilo de nata, aceite de oliva y unas hojas de perejil para completar la presentación.

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