COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Crema de boniato con huevo poché, granada y palomitas: receta fácil, saludable y sorprendente
Una crema reconfortante con boniato, toque de leche de coco y toppings crujientes. Aprende a preparar en casa un plato vistoso, nutritivo y muy sencillo, ideal para días fríos y cenas ligeras.
Esta crema parte de un sofrito de cebolla y zanahoria, al que se suman boniatos y caldo de verduras para cocer y triturar con leche de coco. Se corona con huevo poché, granada, palomitas y pipas de calabaza tostadas, más un toque de sal y perejil.
La propuesta, vista en Cocina abierta de Karlos Arguiñano, destaca por su contraste de texturas y su presentación colorida. Sirve en plato hondo, añade los toppings y coloca el huevo en el centro para un resultado vistoso y equilibrado en sabor y nutrientes.