Crema de boniato con huevo poché, granada y palomitas: receta fácil, saludable y sorprendente

Esta crema parte de un sofrito de cebolla y zanahoria, al que se suman boniatos y caldo de verduras para cocer y triturar con leche de coco. Se corona con huevo poché, granada, palomitas y pipas de calabaza tostadas, más un toque de sal y perejil.

La propuesta, vista en Cocina abierta de Karlos Arguiñano, destaca por su contraste de texturas y su presentación colorida. Sirve en plato hondo, añade los toppings y coloca el huevo en el centro para un resultado vistoso y equilibrado en sabor y nutrientes.