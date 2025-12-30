Publicidad
Y AHORA SONSOLES
El creador de la baliza V16: “No queríamos que nadie tuviera que jugarse la vida al señalizar una avería
A horas de su obligatoriedad el 1 de enero de 2026, el creador de la baliza V16 subraya que el dispositivo nació para proteger a quienes no pueden colocar los triángulos tradicionales, incluidos 250.000 conductores con discapacidad.
El responsable de la baliza V16, que sustituye a los triángulos de emergencia en carretera, explicó en Y Ahora Sonsoles que el desarrollo del dispositivo no fue un simple ejercicio tecnológico, sino una respuesta a la frecuencia de atropellos al bajar del vehículo para señalizar. La baliza permite alertar sin abandonar el coche y además emite una señal a la DGT y a otros conductores.
En su intervención, el creador destacó la enorme dimensión del reto social que buscaba afrontar: en España existen alrededor de 250.000 conductores con problemas de discapacidad para los que colocar los triángulos resulta especialmente peligroso.