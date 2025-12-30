El creador de la baliza V16: “No queríamos que nadie tuviera que jugarse la vida al señalizar una avería

El responsable de la baliza V16, que sustituye a los triángulos de emergencia en carretera, explicó en Y Ahora Sonsoles que el desarrollo del dispositivo no fue un simple ejercicio tecnológico, sino una respuesta a la frecuencia de atropellos al bajar del vehículo para señalizar. La baliza permite alertar sin abandonar el coche y además emite una señal a la DGT y a otros conductores.

En su intervención, el creador destacó la enorme dimensión del reto social que buscaba afrontar: en España existen alrededor de 250.000 conductores con problemas de discapacidad para los que colocar los triángulos resulta especialmente peligroso.