El consejo de Arguiñano para un guiso de mejillones jugoso que gana sabor con cada cucharada

El cocinero prepara en su Cocina abierta este guiso para cuatro personas con mejillones cocidos en su jugo, guisantes frescos, patatas y un sofrito elaborado con cebolla, ajo, pimiento rojo y tomate. La receta incorpora además vino blanco, pulpa de pimiento choricero y una punta de guindilla.

Uno de los aspectos clave de la elaboración es reservar el caldo de los mejillones para la cocción. Arguiñano también recomienda añadir los moluscos al final del proceso para evitar que se resequen y mantener una textura tierna antes de servir el guiso con perejil.

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