Conflicto tenso: madre cree a su hijo y deja solo a Andrés

En Sueños de libertad, Delia apoya a Gabriel y acusa a Andrés de estar despechado por Begoña, rechazando sus advertencias sobre la explosión y el robo del perfume. Ella se muestra convencida de la versión de su hijo.

Andrés insiste en que Gabriel manipuló tanto a él como a Delia para controlar Perfumerías de la Reina, pero su madre no le cree. Él le dice con dureza: “Usted le conoce mejor que yo y sabe que es incapaz de querer a nadie”.