La confesión de Iria Topuria sobre su ruptura: “Hay que seguir”

Ilia Topuria se abre sobre su reciente ruptura sentimental y reconoce que ha sido un proceso duro a nivel emocional. Durante la entrevista, explica cómo ha afrontado este cambio en su vida personal.

A pesar del golpe, el deportista asegura que mantiene el foco en su carrera y en seguir creciendo. Su mensaje refleja resiliencia y la importancia de avanzar incluso en los momentos más complicados.