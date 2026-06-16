Los concursantes se enfrentan a la opinión más sincera de los seguidores de Tu cara me suena

Los seguidores de Tu cara me suena han convertido las redes sociales en un espacio de apoyo y debate sobre las actuaciones de esta temporada. Algunos de los participantes han tenido la oportunidad de leer varios de esos mensajes y responder a las impresiones de los fans.

Entre las reacciones más destacadas, Cristina Castaño agradece que el público perciba cuánto disfruta sobre el escenario, mientras que Sole Giménez valora el reconocimiento al trabajo realizado en sus imitaciones. El vídeo recoge las respuestas de los concursantes a los comentarios de los espectadores.

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