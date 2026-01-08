Publicidad
EL DESAFÍO
Los concursantes de El Desafío subrayan que el estreno de la sexta temporada promete emociones inéditas
Los participantes de la nueva edición de El Desafío ofrecen varios argumentos para sintonizar el estreno este viernes a las 22:00 h en Antena 3, destacando pruebas más exigentes y vínculos personales dentro del grupo.
En la previa del estreno de la sexta temporada, rostros como Daniel Illescas aseguran que la audiencia “vais a flipar” con el nivel de los retos, mientras Willy Bárcenas resalta la cohesión del grupo y María José Campanario adelanta que será un ciclo memorable. Patricia Conde subraya la complejidad de las pruebas y José Yélamo ofrece un motivo singular para no perderse la gala inaugural.
La cadena ha planteado esta nueva entrega con desafíos más intensos y momentos sorprendentes, invitando al público a redescubrir la mezcla de espectáculo, competición y convivencia que caracteriza al formato.