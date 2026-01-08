Los concursantes de El Desafío subrayan que el estreno de la sexta temporada promete emociones inéditas

En la previa del estreno de la sexta temporada, rostros como Daniel Illescas aseguran que la audiencia “vais a flipar” con el nivel de los retos, mientras Willy Bárcenas resalta la cohesión del grupo y María José Campanario adelanta que será un ciclo memorable. Patricia Conde subraya la complejidad de las pruebas y José Yélamo ofrece un motivo singular para no perderse la gala inaugural.

La cadena ha planteado esta nueva entrega con desafíos más intensos y momentos sorprendentes, invitando al público a redescubrir la mezcla de espectáculo, competición y convivencia que caracteriza al formato.