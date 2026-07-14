Los concursantes de Tu cara me suena revelan qué ha sido lo más valioso de su experiencia antes de la gran final

Los cinco finalistas ya preparan la última gala mientras el resto de concursantes hace balance de los meses compartidos en el programa. Todos coinciden en señalar que, más allá de la competición, la convivencia ha sido uno de los grandes recuerdos de la edición trece de Tu cara me suena.

Paula Koops asegura que se lleva ocho amigos para toda la vida, una reflexión que también comparte J Kbello, quien confía en mantener esa relación una vez termine el concurso.

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