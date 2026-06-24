Los concursantes de Tu cara me suena confiesan sus emociones ante un desenlace cada vez más cercano

La recta final de Tu cara me suena ya está muy presente entre los concursantes, que afrontan sus últimas imitaciones con ganas de dar lo mejor de sí mismos. Todos coinciden en que el final de la temporada se acerca demasiado rápido y les produce cierta tristeza.

Aníbal Gómez reconoce sentir nostalgia incluso antes de que termine la experiencia, mientras que Leonor Lavado asegura que encara esta fase con la misma ilusión con la que comenzó. Otros participantes también admiten que los nervios aumentan conforme avanzan las últimas galas.

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