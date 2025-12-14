Una concursante logra el bote y sorprende con su reacción tras ganar 19.550 euros

En La ruleta de la suerte noche, la concursante no solo resolvió el panel final, sino que se llevó el bote acumulado de 19.550 euros. Su reacción, llena de emoción, dejó a todos sin palabras.

El presentador destacó la rapidez con la que logró completar el reto, convirtiéndose en protagonista de la noche. El público celebró con aplausos mientras el ganador confesaba que este premio supone un gran cambio en su vida.