Cocina abierta de Karlos Arguiñano
Cómo preparar unas vieiras a la gallega con el toque único de Arguiñano
Una receta tradicional que combina sabor y sencillez, perfecta para sorprender en cualquier ocasión con el inconfundible estilo del chef más querido de la televisión.
En el último programa de Cocina abierta de Karlos Arguiñano, el chef enseñó a preparar unas vieiras a la gallega irresistibles. Una receta que destaca por su mezcla de ingredientes frescos y su presentación elegante.
Con consejos prácticos y trucos para potenciar el sabor, Arguiñano convierte este plato en una opción ideal para celebraciones. Una propuesta que une tradición y creatividad en cada bocado.