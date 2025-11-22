Cómo preparar unas vieiras a la gallega con el toque único de Arguiñano

En el último programa de Cocina abierta de Karlos Arguiñano, el chef enseñó a preparar unas vieiras a la gallega irresistibles. Una receta que destaca por su mezcla de ingredientes frescos y su presentación elegante.

Con consejos prácticos y trucos para potenciar el sabor, Arguiñano convierte este plato en una opción ideal para celebraciones. Una propuesta que une tradición y creatividad en cada bocado.