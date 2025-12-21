Cómo detectar anisakis en el pescado según la alerta de Boticaria García

Boticaria García lanzó una advertencia en Y Ahora Sonsoles sobre el anisakis, un parásito que puede encontrarse en pescados como merluza o bacalao. La divulgadora explicó que no siempre es visible a simple vista, por lo que la congelación sigue siendo la mejor medida preventiva.

Además, recordó que cocinar el pescado a más de 60 grados elimina el riesgo, mientras que el consumo en crudo aumenta la posibilidad de infección. No hay que fiarse solo del aspecto, y subrayó la importancia de revisar y manipular correctamente los alimentos.