Cómo alimentos cotidianos pueden influir en tu apetito y bienestar

El aguacate funciona como un “apaga-antojos” gracias a su combinación de grasa saludable y fibra, que prolonga la saciedad hasta seis horas y ayuda a estabilizar el humor a través de la serotonina. En Y ahora Sonsoles, Nutriman aclara que, en cambio, las ensaladas de hojas verdes se digieren rápido, provocando que el hambre y los antojos regresen pronto.

Además, el programa destaca que el café puede generar más hambre y nerviosismo un par de horas después de tomarlo. El arroz, lejos de saciar como se cree, se recomienda combinarlo con verduras y proteínas para mantener el apetito bajo control.