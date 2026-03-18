El comentario de Memo deja a Seyran sin palabras al revelar qué objeto guarda Ferit como su tesoro más personal

Durante una charla distendida, Memo comete un desliz y menciona que Ferit conserva una fotografía muy especial entre sus objetos más preciados. La revelación despierta la curiosidad de Seyran, que no esperaba descubrir ese detalle.

Al saber qué imagen guarda Ferit como su bien más valioso, Seyran se queda impactada. El momento deja en evidencia que, pese a todo lo ocurrido entre ellos, el pasado de la pareja sigue muy presente.