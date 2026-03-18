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Una nueva vida
El comentario de Memo deja a Seyran sin palabras al revelar qué objeto guarda Ferit como su tesoro más personal
Una conversación aparentemente inocente da un giro inesperado cuando Memo habla más de la cuenta y deja al descubierto el recuerdo que Ferit guarda como lo más valioso de su vida, sorprendiendo a Seyran.
Durante una charla distendida, Memo comete un desliz y menciona que Ferit conserva una fotografía muy especial entre sus objetos más preciados. La revelación despierta la curiosidad de Seyran, que no esperaba descubrir ese detalle.
Al saber qué imagen guarda Ferit como su bien más valioso, Seyran se queda impactada. El momento deja en evidencia que, pese a todo lo ocurrido entre ellos, el pasado de la pareja sigue muy presente.