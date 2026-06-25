El comentario de Goyo Jiménez en Pasapalabra que rompe el momento romántico y desata las risas

En La Pista de Pasapalabra, Javier y David se enfrentaban a una canción de Fórmula V de 1968, Tengo tu amor, en un ambiente marcado por la nostalgia y el tono romántico que generó el tema. El barcelonés logró imponerse en la prueba tras reconocer el título correcto.

Sin embargo, el momento cambió cuando Goyo Jiménez se fijó en la pantalla del plató, donde aparecía el título de la canción junto al bote acumulado de 676.000 euros. El cómico lo comentó en voz alta con humor, provocando las risas y rompiendo la atmósfera creada en el juego.

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