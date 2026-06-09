Un comentario de Dafne Fernández lleva a Roberto Leal a revelar qué profesión habría elegido fuera de la televisión

El buen ambiente generado por Santi Rodríguez siguió dejando momentos divertidos en Pasapalabra después del intento fallido de Melani Olivares de contar un chiste. Poco después, Dafne Fernández protagonizó una ocurrencia espontánea al bromear con la imagen de Roberto Leal.

La actriz aseguró que parecía médico, un comentario que provocó las risas de los presentes. Más adelante, tras disculparse por si había sido demasiado directa, dio pie a que el presentador confesara cuál es su vocación frustrada y a qué le habría gustado dedicarse si no hubiera estudiado Periodismo.

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