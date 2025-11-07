Cloe ordena a Tasio despedir a la mitad de los empleados para salvar la fábrica

Cloe ha demostrado que no ha venido a Toledo a observar, sino a actuar. Tras analizar la crítica situación de la fábrica, ha exigido a Tasio que despida a la mitad del personal hasta que la producción se reactive. La decisión ha dejado al responsable sin palabras.

Tasio, que mantiene una estrecha relación con sus trabajadores, no puede imaginar un futuro sin ellos. Sin embargo, Cloe ha sido tajante: si no cumple con las órdenes, será la propia Brossard quien ejecute los despidos de manera inmediata.