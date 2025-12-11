Cloe asume su error ante Marta y la tensión crece tras el beso fallido: “No sé de qué señales hablas”

Cloe afronta la vergüenza por su impulso en el despacho y reconoce que malinterpretó la cercanía con Marta. Su intento de explicar el beso fallido se estrella contra la respuesta directa de De la Reina, que asegura no haber enviado señales. La joven queda descolocada ante la frialdad de la otra.

Tras el incómodo choque, Cloe opta por pedir disculpas y suplicar que el incidente no perjudique su trabajo conjunto. Marta mantiene la distancia, esquivando cualquier insinuación, mientras la duda queda en el aire: ¿podrán recuperar la normalidad o la tensión marcará su futura convivencia profesional?