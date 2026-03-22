Claudia rompe definitivamente su relación con Marta tras una dolorosa confesión sobre Fina

La ruptura se ha producido en un clima de absoluta sinceridad y tristeza, marcando un punto de no retorno para ambas protagonistas. Con el corazón roto, la joven ha sentenciado que el problema es que sigues enamorada de Fina para justificar el final de su historia.

Este dramático desenlace en Sueños de libertad redefine el mapa de lealtades y afectos dentro de la colonia. La decisión de Claudia deja a Marta en una posición vulnerable, obligándola a enfrentar sus verdaderos deseos mientras el peso de los recuerdos condiciona su futuro inmediato.