Claudia despide a Maripaz tras descubrir sus mentiras y recibe una amenaza inquietante

Claudia, cansada de las continuas mentiras de Maripaz y tras descubrir que la cuidadora mintió sobre su experiencia laboral, decide despedirla de la casa cuna, especialmente tras el incidente con el pequeño Demetrio. La joven contactó con supuestos empleadores anteriores y confirmó que nadie conocía a Maripaz Molero.

La exempleada, lejos de aceptar su despido con calma, se revuelve e insulta a Claudia, calificándola de “mojigata” y lanzándole una ominosa advertencia: espera que tenga que arrepentirse de su decisión.