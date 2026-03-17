Cihan da un ultimátum a Sadakat

Cihan lanza una advertencia contundente a Sadakat, dejando claro que cualquier intento de acercarse a Alya tendrá consecuencias graves. La tensión escala en una trama marcada por el control y la desconfianza.

Mientras, Alya queda atrapada en medio del enfrentamiento, convertida en pieza clave de un conflicto que podría cambiar el rumbo de la historia y las relaciones entre los personajes.