Publicidad
En Tierra lejana
Cihan corta de raíz el futuro de Alya y le veta trabajar con su mayor enemigo
La tensión entre Cihan y Alya alcanza un nuevo punto crítico tras el escándalo del contrabando, con una decisión que amenaza con romper definitivamente cualquier posibilidad de entendimiento entre ambos.
La guerra entre Cihan y Alya no da tregua tras la traición que ha marcado su relación. El líder de los Albora se planta y le prohíbe tajantemente trabajar en el hospital controlado por Demir, su principal rival.
La negativa no es solo profesional, sino personal: Cihan deja claro que no permitirá ningún vínculo con su enemigo.