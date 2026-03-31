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Cihan prohíbe a Alya trabajar en el hospital de Demir

En Tierra lejana

Cihan corta de raíz el futuro de Alya y le veta trabajar con su mayor enemigo

La tensión entre Cihan y Alya alcanza un nuevo punto crítico tras el escándalo del contrabando, con una decisión que amenaza con romper definitivamente cualquier posibilidad de entendimiento entre ambos.

La guerra entre Cihan y Alya no da tregua tras la traición que ha marcado su relación. El líder de los Albora se planta y le prohíbe tajantemente trabajar en el hospital controlado por Demir, su principal rival.

La negativa no es solo profesional, sino personal: Cihan deja claro que no permitirá ningún vínculo con su enemigo.

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