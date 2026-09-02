Cihan se atreve a imaginar un futuro con Alya y le confiesa su mayor deseo: “Quisiera que fuera contigo”

Mientras Cihan Deniz duerme entre ellos, Cihan recuerda la promesa que se hizo de no volver a tener hijos. Sin embargo, sus sentimientos han cambiado y termina confesándole a Alya: “Si algún día llegase a engendrar a mi propio hijo, quisiera que fuera contigo”.

Desde En tierra lejana, Cihan también reconoce lo especial que es su amor y deja claro que no imagina su futuro con nadie más. Alya, por su parte, intenta liberarlo de la culpa que arrastra por la tragedia de Mine.

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